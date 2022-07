De Bruisweek, de introductieperiode voor studerend Zwolle, is dit jaar terug. Het driedaagse hbo-programma vindt plaats van maandag 29 augustus tot en met woensdag 31 augustus. Er doet een recordaantal studenten mee.

Bijna vierduizend studenten, van Windesheim, VIAA en de Katholieke Pabo, overnachten twee dagen op de speciaal daarvoor ingerichte bruiscamping op sportpark Marslanden.

De eerstejaars studenten leren op tal van manieren de stad kennen en krijgen informatie over hun opleiding en de studentenverenigingen. Op de bruiscamping, waar de studenten verblijven, zullen er tweeduizend tenten staan om in te overnachten. Overdag worden tal van sportactiviteiten en evenementen georganiseerd. Zo is er het bruisconcert, een programma in poppodium Hedon en zijn er kroegentochten in de binnenstad.

Flemming

Op de line-up staan WIES, Flemming en Blanks. Dit jaar is het bruisconcert op dinsdagavond 30 augustus en voor het eerst op de nieuwe locatie: Park de Wezenlanden in Zwolle. Het concert is gratis te bezoeken.