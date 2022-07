De burgemeesters van Zwolle, Deventer en Raalte doen een klemmend beroep op de boeren om de blokkades van voedseldistributiecentra in hun gemeentes meteen te beëindigen. In tegenstelling tot in Nijkerk wordt het ultimatum voorlopig niet afgedwongen: 'we doen een appel op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid'.

Op dit moment 'bezetten' de actievoerders centra van Albert Heijn, Jumbo, ALDI, Coöp en Sligro in de drie gemeentes. "We realiseren ons dat de spanning flink is opgelopen", stellen burgemeester Peter Snijders (Zwolle), Ron König (Deventer) en Martijn Dadema (Raalte) in een gezamenlijk statement. "Ondanks alle begrip voor het demonstratierecht en de frustraties van de boeren, zit er aan de blokkadeacties een houdbaarheidsdatum." En die is volgens hen om 20.00 uur vanavond wel bereikt. "De aanvoer van vers voedsel voor onze inwoners in de supermarkt moet eenvoudig ongehinderd doorgang kunnen vinden. De boerenprotesten zijn de afgelopen tijd doorgedrongen tot de Nederlandse woonkamers, maar niemand zit te wachten op een lege ijskast." "Met alle begrip voor de onrust en de zorgen van zowel de regering als de boeren, stellen wij dat ook op andere wijzen daaraan stem kan worden gegeven. We gaan er vanuit dat de boeren om die reden de blokkades beëindigen." Volgens woordvoerder Twan Timmermans van de gemeente Zwolle wordt het ultimatum niet met sancties afgedwongen, zoals in Nijkerk waar een noodverordening van kracht is, maar doen de burgemeester vooral een appel op het gezonde verstand en de gemeenschapszin van de boeren. "We kunnen ons eigenlijk niet voorstellen dat ze deze dringende oproep zomaar naast zich neer zullen leggen."