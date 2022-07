Een man die op de Oude Hessenweg aan de oostkant van Zwolle met de hand meehielp een lantaarnpaal te vervoeren, is ernstig gewond geraakt toen de lantaarnpaal een hoogspanningsmast raakte en de man onder stroom zette.

De man hielp een collega in een graafmachine waarmee de lantaarnpaal uit de grond was gehaald. Het slachtoffer begeleidde de actie en hield de metalen paal vast terwijl de machinist die verplaatste. Toen de paal de hoogspanningsmast raakte, sprong de stroom over.

Een traumahelikopter is nog opgeroepen om te assisteren, maar die is uiteindelijk niet geland. De man is per ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Hoe hij er aan toe is, is onbekend.

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) onderzoekt het incident.