Drie schuren in de Zwolse wijk Stadshagen zijn zaterdagnacht verwoest door een brand. Toen de hulpdiensten arriveerden stonden de schuurtjes al volledig in de hens. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder zou uitbreiden naar andere schuren en woningen.

De brand aan de Vestingstraat in Stadshagen werd rond half vijf vanochtend gemeld. De rook was in de wijde omgeving te zien. De Zwolse brandweer kreeg ondersteuning van de korpsen uit Hattem en Wezep. De brand was snel onder controle. De brand woedde in drie aan elkaar gebouwde schuurtjes achter een blok met woningen.

De schuren konden niet worden gered, maar de brandweer slaagde er wel in verdere verspreiding van het vuur te voorkomen. De hitte van de brand zorgde er wel voor dat een regenpijp van een nabijgelegen schuur bijna helemaal wegsmolt. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.