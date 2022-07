In heel Nederland wordt vrijdag Keti Koti gevierd. Een nationale feestdag waarbij de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. In Zwolle werd donderdagavond al stilgestaan bij Keti Koti.

Op een grasveldje waar het monument moet komen, vlak naast theater De Spiegel, zijn vanavond ter nagedachtenis van de slavernij vijftig mensen bij elkaar gekomen voor de nationale feestdag Keti Koti. Naast nabestaanden van familieleden die vroeger als slaaf van Suriname of de Nederlands Antillen naar Nederland zijn gebracht en andere betrokkenen, waren ook de Overijsselse commissaris van de Koning Andries Heidema en locoburgemeester Dorrit de Jong aanwezig.

Als Surinaamse in 1818 in Kampen

Heidema sprak in zijn speech over Everdina Marius, een meisje uit Suriname dat in 1818 naar Kampen was gehaald, of ze het nou leuk vond of niet. Tevens een meisje met een donkere huidskleur die in Kampen in die tijd een bijzondere verschijning moet zijn geweest.

De naam van Everdina of 'Dientje', zoals ze ook genoemd werd, viel in het Kamper archief op door een opmerkelijk woord. "Als er geen 'negermeisje' voor haar naam had gestaan, was ze ons niet eens opgevallen", vertelde Heidema.

Kranslegging

Hij kaartte ook Wolter Robert van Hoevell aan. Een inwoner van Overijssel die voor het kiesdistrict Almelo in de Tweede Kamer zat en in Nederland het voortouw nam voor afschaffing van de slavernij.

Juliana van Thijs uit Zwolle mocht een indrukwekkend verhaal vertellen over het slavernijverleden in Curaçao. Ter afsluiting van de plechtigheid werden enkele kransen geplaatst.