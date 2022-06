Grote kantoorpanden in Zwolle staan voor een flinke opgave. Bijna een kwart van de kantoorruimte beschikt nog niet over het energielabel C, wat over een half jaar verplicht is. Voldoet een pand niet aan die eis, dan dreigt een boete of zelfs sluiting.

De maatregel is het gevolg van het in 2014 gesloten energieakkoord. Daarin is afgesproken dat kantoren steeds meer op energie moeten besparen, totdat ze in 2050 energieneutraal zijn. De verplichting van het C-label per 2023 is de eerste stap. De eis geldt voor kantoren van groter dan 100 vierkante meter, uitgezonderd gebouwen die binnen twee jaar worden gesloopt of een monument zijn.

Sloop of verbouw

In Zwolle voldoet 12,2 procent van de kantoren nog niet aan de eis en van 9,3 procent is het onduidelijk, berekende vastgoedadviseur CBRE. Daarmee staat Zwolle op de vijftiende plek in een lijst met de 25 grootste kantoorgemeenten in het land. Koploper is Utrecht, waar 93 procent van de kantoren al aan de eis voldoet.

Toch is de Zwolse situatie minder erg dan het lijkt, benadrukt CBRE. Van de 172.000 vierkante meter die nog niet aan de eisen voldoet, wordt de komende jaren bijna de helft gesloopt of verbouwd tot woningen.