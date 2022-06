De man die half mei werd gevonden langs een pad bij de A28 in Zwolle, hoeft niet anoniem te worden begraven. Mede dankzij een oproep in de media is de politie achter de identiteit gekomen. Het lichaam wordt overgedragen aan de familie.

De man werd op vrijdag 20 mei rond 12.00 uur gevonden bij het Schevemolenpad in Zwolle. Het werd al snel duidelijk dat hij niet door een misdrijf om het leven is gekomen, maar door zelfdoding. De politie had echter geen idee wie de man was en riep daarom twee weken geleden de hulp in van het publiek. "Zodat zijn nabestaanden geïnformeerd kunnen worden en hij niet anoniem begraven hoeft te worden.'' Foto's van de kleding die hij droeg en een signalement van de man werden gedeeld. Bedankt En met succes, zo meldde de politie donderdagochtend op haar website. "De identiteit is bekend, het lichaam wordt overgedragen aan de familie. Het onderzoeksteam wil iedereen bedanken die informatie heeft doorgegeven.'' Wie de man is, hoe oud hij is en waar hij vandaan komt, wil de politie omwille van de privacy niet delen.