Een fietser is woensdag om het leven gekomen bij een aanrijding in Kamperveen. Het slachtoffer werd geraakt door een auto. De toedracht van de aanrijding is vooralsnog onduidelijk.

Het noodlottige ongeval gebeurde op de Kamperstraatweg (N763) tussen Wezep en Kampen ter hoogte van de Wittesteinse Allee. Het slachtoffer is terplekke overleden. Een opgeroepen traumahelikopter werd vlak voor de landing afgemeld. De weg werd in beide richtingen afgesloten voor verkeer. De dienst Verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar het ongeluk.