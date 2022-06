Enkele tientallen boeren uit Overijssel en Gelderland zijn met hun trekkers naar het provinciehuis in Zwolle gegaan om daar samen te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

De boeren hebben hun trekkers rond het middaguur aan de Luttenbergstraat in de berm naast het fietspad geparkeerd en drommen nu samen voor de entree van het provinciehuis. De provincies moeten het stikstofbeleid van het kabinet de komende jaren uit gaan voeren.

De boeren zijn in gesprek gegaan met gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP) van Landbouw & Natuur en hebben hem een brief aangeboden waarin het kabinetsbeleid wordt afgekeurd, met het verzoek aan Ten Bolscher die te ondertekenen. De gedeputeerde heeft gezegd begrip te hebben voor de zorgen van de boeren, maar de brief niet te zullen ondertekenen.

De politie is met zo'n vijf auto's aanwezig om de actie in de gaten te houden.