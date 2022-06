Enkele honderden boeren hebben zich dinsdagavond met tractoren verzameld bij het politiebureau aan de Koggelaan in Zwolle. Toen bleek dat wat ze zochten niet meer op het bureau aanwezig was, loste de menigte al snel op. Niet veel later dook de groep weer op bij het verkeersplein bij de afrit Zwolle-Zuid.

Na het bezoekje aan het bureau besloten de boeren het verkeersplein bij Zwolle-Zuid te bezetten. Met de tractoren zijn het verkeersplein en de IJsselallee bezet. De oprit van de A28 is daarmee afgesloten. De boeren kwamen voor een zestienjarige jongen die eerder op de dag bij de protestactie op de A28 bij Staphorst werd aangehouden. Zij waren in de veronderstelling dat hij nog op het politiebureau zat. In eerste instantie kwam een groep protesterende boeren vanuit richting Wezep. Later sloot zich nog een grote groep boeren uit Staphorst aan. Uiteindelijk stonden honderden boeren bij het politiebureau. Toen de voorman van de actie vanaf een verhoging verkondigde dat de jongen al was vrijgelaten droop de massa snel af.