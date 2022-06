Door een ongeval waren dinsdagochrend drie rijstroken afgesloten op de A28 bij Zwolle. Reizigers naar het zuiden kwamen vanaf Nieuwleusen in de file terecht. Inmiddels is de file terug gelopen tot een vertraging van enkele minuten.

Het betrof een aanrijding tussen drie voertuigen. Alle betrokken auto's hebben schade opgelopen. De ambulance verzorgde een slachtoffer op de snelweg. Het is onbekend of deze naar het ziekenhuis is gebracht.

Het verkeer werd over de invoegstrook en vluchtstrook geleid door Rijkswaterstaat.