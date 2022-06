In de Van Karnebeektunnel in Zwolle wordt de verlichting in het fietsgedeelte van de tunnel vervangen door duurzame ledverlichting. Ook komt er extra verlichting bij de in- en uitgangen. Daarom is de tunnel op maandag 27 en dinsdag 28 juni afgesloten voor fietsers.

Fietsers worden tijdens de werkzaamheden omgeleid via de Spoorbrug. De omleiding is aangegeven met borden. Ook staan er verkeersregelaars bij de tunnel.

Donker gat inrijden

De nieuwe ledverlichting in de tunnel moet de fietser een groter gevoel van veiligheid geven, geeft de gemeente Zwolle aan. In de huidige situatie voelt het voor veel fietsers alsof ze een donker gat inrijden waardoor ze tegenliggers en anders obstakels niet tijdig zien. In de nieuwe situatie is deze overgang meer gelijkmatig. De ledverlichting past zich aan de lichtintensiteit buiten aan. Dit betekent dat de lampen overdag feller schijnen als het buiten lichter is en minder fel als het wat donkerder is. 's Avonds en 's nachts is de verlichting in de tunnel bijna gelijk aan het lichtniveau van de openbare verlichting buiten de tunnel.

Om de verkeersveiligheid in de tunnel te verbeteren, heeft gemeente Zwolle onlangs al de trottoirband tussen fiets- en voetpad aangepast. De band is reflecterend en het is nu mogelijk om over de band te rijden. Fietsers komen hierdoor volgens de gemeente minder snel ten val als ze moeten uitwijken en dankzij de reflectie is de band beter zichtbaar.