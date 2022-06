Studenten van ArtEZ in Zwolle hebben twee leden van het koninklijk huis in een modern jasje gestoken. Niet op schildersdoek, maar op een postzegel. PostNL die de opdracht gaf, heeft het nieuwe postzegelvel vandaag uitgegeven.

Het is vandaag 250 jaar geleden dat de eerste koning uit huis van Oranje-Nassau, Willem I werd geboren. Tijd voor een nieuwe postzegelserie, vond PostNL en klopte aan bij ArtEZ in Zwolle. Daar hebben 40 studenten zich over de portretten van Willem I en Wilhelmina gebogen en vervolgens het koninklijk echtpaar flink bewerkt.

Zo zijn de originele kleuren vervangen door monochroom Nassaublauw. "Een klassieke kleur die bij het koningshuis past", legt studente Lois Barendse uit. "Aan de beelden is een structuur toegevoegd met een pastelachtig effect. Als verwijzing naar de grote belangstelling van koning Willem I voor de kunsten." Volgens Barendse brengt dat meer diepte in het beeld. "Door het lichtere blauw lijkt het alsof er een spotlight op de onderwerpen staat. Daardoor krijgt het iets verhevens."

Kleurrijk kruisenpatroon

Op de postzegels is het officiële monogram van koning Willem I te zien, maar ook een kleurrijk patroon van kruisen in de kleuren rood, wit, blauw en oranje. De vorm van het kruis is afgeleid van de Militaire Willems-Orde, de hoogste ridderorde van Nederland. Deze orde werd door koning Willem I zelf ingesteld voor daden die getuigen van moed, beleid en trouw.

Prins Willem Frederik werd in 1815 uitgeroepen tot koning Willem I van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Daarvoor regeerde hij van 1802 tot 1806 als Fürst over het Duitse vorstendom.