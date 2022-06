De brandweer in IJsselland heeft vandaag veel werk gemaakt van de jaarlijkse herdenking voor collega's die tijdens hun werk stierven. Posten in in de hele regio maakten het zogenaamde ereteken met twee waterstralen. Speciale aandacht was er voor de twee Zwolse spuitgasten die dertig jaar geleden om het leven kwamen.

Korpsen in heel het land maakten om één uur 's middag het ereteken: een boog van twee waterstralen die elkaar op 10 meter hoogte treffen. In de regio kruisten onder andere de posten Deventer, Hardenberg, Oldemarkt, Olst, Ommen, Slagharen, Vollenhove en Zwolle de waterstralen. De overige posten hingen de vlag halfstok.

In harnas gestorven

Het korps in Zwolle stond stil bij de herdenkingswand, die speciaal voor Bernard Offenberg en Frans Kroes is gemaakt. Op 21 januari 1992, dit jaar exact dertig jaar geleden, overleden deze wee brandweermannen tijdens het nablussen van een winkelbrand in de Diezerstraat.

Door een noodlottige samenloop van omstandigheden stortten de balken en vloeren van de eerste en tweede verdieping van het pand in. Hierdoor werden vier brandweerlieden bedolven onder het puin. Offenberg en Kroes overleefden het niet. Twee andere mannen raakten gewond.

De twee slachtoffers werden op 21 januari - exact 30 jaar na de ramp - ook al herdacht, maar dat kon vanwege corona alleen in klein gezelschap bij de twee herdenkingskastjes.

Teamleider Dirk Jan Pullen: "We wilden tijdens de landelijke herdenking echt de gelegenheid bieden aan wie zich betrokken voelt om aanwezig te zijn in de kazerne. Op de nieuwe herdenkingswand op een prominentere plek in ons gebouw staan foto's van het incident, maar ook een QR code om bijvoorbeeld en krantenartikelen uit die tijd nog eens na te kunnenlezen. We willen dat het verhaal bekend blijft. Dat ons brandweervak niet zonder risico's is. Daarom is het zaak om te blijven zoeken naar wat we kunnen doen om het werk veiliger te maken."