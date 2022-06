Curiosity killed the cat is een Engels gezegde, dat moet waarschuwen voor de gevaren van te veel nieuwsgierigheid. Kater Klaus uit Zwolle kan er sinds vandaag over mee-miauwen. Hij kroop ongemerkt in een klusbus in zijn straat, die hem onbedoeld naar Nagele vervoerde. Sindsdien is hij vermist, tot groot verdriet van zijn baasjes.

Klaus is de zwart-witte eenjarige gecastreerde kater van het gezin Broekroelofs uit Westenholte. "Een heel lief beestje, maar ook enorm nieuwsgierig'', omschrijft de mater familias Annemiek hem. Dus toen zij gistermiddag werd aangesproken door haar buurman, wist ze meteen dat het om haar kat ging. "Bij die buurman was eerder die dag een klusser geweest en die zag bij zijn volgende klus in Nagele bij het openen van de bus een zwart-witte flits voorbij komen.''

Zusje zoekt mee

Volgens Annemiek moet het om Klaus gaan, want die is sindsdien niet weer opgedoken. "Waarschijnlijk is hij in zijn nieuwsgierigheid in dat busje gekropen en is hij zo meegelift naar de polder.'' Het gezin schoot meteen in de actiestand en reisde af naar de Wendakker in Nagele, waar Klaus voor het laatst was gezien. Zelfs het zusje van Klaus, Loki, ging mee, in de hoop dat broederlief op de geur zou afkomen.

Verdrietig

"We zijn met voer door de straten gelopen, er is geroepen en gemiauwd, maar van Klaus helaas geen spoor. We zijn er best verdrietig van; vooral onze jongste van dertien zit er erg mee.'' Toch heeft het gezin de moed nog niet opgegeven en leeft de hoop dat hun geliefde kater alsnog ergens opduikt.

"Ik hoop uiteindelijk dat de nieuwsgierigheid die hem in de problemen bracht, hem uiteindelijk ook weer gaat redden. En dat hij bij iemand naar binnenstapt die dit bericht heeft gezien en contact met ons opneemt.''

Dat kan via 06-12045651.