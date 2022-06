Jeugdorkest De Vuurvogel viert zondag 19 juni het twintigjarig bestaan met een jubileumconcert in Theater De Spiegel in Zwolle. Het orkest wordt daarbij vergezeld door gastsolisten en ook is er een muzikale surprise-act.

Het jeugdorkest is in maart 2002 opgericht door de huidige dirigent Albert Dam. Al snel kon er een tweede en later een derde afdeling aan worden toegevoegd. Hiermee wordt volgens de stichting voorzien in een regionale behoefte. Plezier in muziek maken wordt gecombineerd met 'het streven naar hoge kwaliteit'. Solisten Naast het jeugdsymfonieorkest zullen tijdens het concert ook de kinderen van de Jonge Vuurvogel en kinderkoor Konstantijn van zich laten horen. Als solist voert oud-lid Loes van Oosterhout het Adagio van Respighi uit. Violist Kilian van Rooij is sinds kort inwoner van Zwolle en won al tal van internationale prijzen met zijn spel. Naast deze klassieke solisten treden ook enkele bekende populaire zangers met het orkest op in een surprise-act. Het jubileumconcert van de Vuurvogel begint zondag 19 juni om 16.00 uur in De Spiegel. Kaarten zijn verkrijgbaar via De Spiegel.