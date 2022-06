Een deel van de IJsselallee in Zwolle krijgt nieuw asfalt. Daarom is de weg van 20 tot en met 24 juni tussen 19.00 en 6.00 uur afgesloten op het weggedeelte tussen de Burg. van Walsumlaan en Oldeneelallee. Dit geldt alleen voor de rijrichting van de A28 naar Wijhe. Hierdoor is verkeer vanaf de A28 naar Marslanden via de IJsselallee niet mogelijk.

In de tegenovergestelde rijrichting blijft de weg open. De afsluiting is vanwege asfalteringswerkzaamheden. Verkeer vanaf de A28 en verschillende andere rijrichtingen wordt omgeleid via de Ceintuurbaan en Oldeneelallee. Hiervoor zijn gele en digitale informatieborden geplaatst. Daarnaast gelden verschillende omleidingsroutes.