Een auto die woensdagnacht in brand vloog aan de Gein in Zwolle, moet als verloren worden beschouwd. De politie doet vandaag een buurtonderzoek in de wijk AA-landen om te proberen iets over de oorzaak te achterhalen.

Rond 1:20 werd de brand in Zwolle gemeld. De brandweer was er vlug bij en had het vuur ook snel onder controle. Eén andere auto raakte beschadigd, maar door snel handelen kon volgens de politie meer schade aan andere auto's worden voorkomen. Van de schade aan beide auto's is aangifte gedaan. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle