Om leerlingen van het hoger voortgezet onderwijs bekend te maken met technische beroepen houdt Jet-Net & TechNet de Career Days in Zwolle. De jeugd gaat op bezoek bij bedrijven en volgen korte workshops.

Op deze manier zitten de scholieren met hun neus bovenop de technische branche. Een ervaring die de havo en vwo-leerlingen niet tijdens hun schooltijd in de klas meemaken. "Deze leerlingen zijn bezig met hun studiekeuze en denken na over toekomstige beroepsmogelijkheden," vertelt Ivo Solinger, regiocoördinator Jet-Net & TechNet. "Door ze de technologie en de daarbij behorende beroepen te laten beleven, willen we de nieuwe generatie enthousiast maken voor een loopbaan rondom technologie."

De Career Days zijn op donderdag 16 en vrijdag 17 juni en worden voor het eerst in het open innovatiecentrum Perron038 in Zwolle gehouden. Een plek waar technici van partnerbedrijven en mbo en hbo studenten nauw samen werken om technologische innovatie mogelijk te maken.

400 leerlingen op weg naar techniek

Vanuit Perron038 gaan 400 leerlingen in groepjes langs bij technische bedrijven onder begeleiding van een student van Hogeschool Windesheim. Hier ervaren ze de context van het werken in de techniek en technologie tijdens meerdere workshops van een half uur.

De deelnemende bedrijven en organisaties zijn Agentschap Telecom, AWL, Broshuis, Hollander Techniek, Ministerie van Defensie, Provincie Drenthe, Robertpack, Royal HaskoningDHV, Tembo, Tricas, VMI, Windesheim en Zuidberg.