De eerste oefenwedstrijd staat na een week trainen op de rol. De ploeg van Dick Schreuder, die vanwege het onderhoud van de velden niet in Wijthmen, maar bij VV Hoornhorst haar trainingen afwerkt, reist dan af naar Duitsland. Daar wordt zondag 3 juli geoefend tegen 2. Bundesliga-club Fortuna Düsseldorf. Drie dagen later komt PEC in de bollenstreek in actie tegen de amateurs van VV Katwijk, de voormalige club van Schreuder en diens assistent Johan Plat. Trainingskamp De Zwollenaren, die in de tweede week van juli op trainingskamp gaan in Epe, treffen verder drie ploegen uit de eredivisie: FC Emmen (8 juli), SC Heerenveen (15 juli) en SC Cambuur (22 juli). Op 29 juli, een week voordat de competitie start, speelt PEC haar laatste oefenwedstrijd. Dat is tegen FC Dordrecht, een ploeg die net als de Zwollenaren uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie.