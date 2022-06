De politie is op zoek naar de identiteit van de dode man die op vrijdag 20 mei rond 12.00 uur is gevonden bij het Schevemolenpad in Zwolle. 'Zodat zijn nabestaanden geïnformeerd kunnen worden en hij niet anoniem begraven hoeft te worden', meldt de politie op haar landelijke site.

Inmiddels is vastgesteld dat de man om het leven is gekomen door zelfdoding. Foto's van de man worden vanwege de privacy niet gegeven door de politie. Door het vrijgeven van zijn signalement en foto's van de kleding die hij droeg, hoopt de politie achter zijn identiteit te komen.

Het gaat om een man met een lichte huidskleur, die ongeveer tussen 35 en 40 jaar oud is. Hij is 1.83 meter lang, weegt ongeveer 95 kilo en was vermoedelijk slecht ter been. Hij heeft donker, halflang haar met een slag erin en een donkere, volle baard en snor.

Verder valt op dat de gevonden man enkele kiezen mist en zichtbare littekens heeft op zijn lichaam, onder meer op zijn linker pols, linker enkel en bij zijn linker elleboog.

De politie heeft verder foto's vrijgegeven van de kleding die hij droeg: een zwart vest met capuchon van het merk Superdry (maat L), een wit T-shirt met op de voorzijde en mouw het zwarte logo van The North Face en een blauwe spijkerbroek van het merk Smog (maat 34/32).

Verder droeg de man zwarte adidas sportschoenen (maat 46), type Torsion System met neon-accenten (ook in de binnenkant) en een zwart rugtasje van adidas met Aziatische tekens en een zwart petje van Smith & Miller.

Als je weet om wie het gaat, kan je dit hier doorgeven of bellen met 0900-88 44.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.