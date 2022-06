De Molukse KNIL-graven in Zwolle blijven voor onbepaalde tijd in stand en zullen ook altijd worden onderhouden. Burgemeester Peter Snijders van Zwolle en beheerder Bert Pierik van begraafplaats Bergklooster ondertekenden hiervoor vandaag een overeenkomst.

De gemeente Zwolle geeft met het ondertekenen van de overeenkomst invulling aan het eerherstel van de Molukse KNIL-militairen en de erkenning van het leed van de Molukkers. Nog dit jaar worden door Bergklooster de individuele overeenkomsten met rechthebbenden van de graven van KNIL-militairen gesloten. De betreffende graven krijgen een bronzen insigne ter herkenning. Zwolle telt in totaal 50 Molukse KNIL-graven, 49 op begraafplaats Bergklooster en één op begraafplaats Kranenburg.

In samenspraak met de werkgroep 70 jaar Molukkers Zwolle en beheerder Pierik van Bergklooster werkt de gemeente ook aan de realisatie van een namenmonument op de begraafplaats als centrale plek om te herdenken. Het gaat om de namen van de eerste generatie Molukse KNIL-militairen in Zwolle, inclusief degenen die zijn gecremeerd of die uiteindelijk niet in Nederland, maar in Indonesië zijn begraven.