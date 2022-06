Reizigers tussen Meppel en Zwolle moeten rekening houden met een uur vertraging door een wisselstoring. Er rijden bussen om de gestrande treinreizigers naar hun bestemming te brengen.

NS verwacht dat de wisselstoring, die rond 15.00 uur vanmiddag begon, tijdens de avondspits nog niet is opgelost en dat die nog zeker tot 19.30 uur duurt. ProRail woordvoerder Aldert Baas meldt dat er naarstig gezocht wordt naar de oorzaak van de storing, die vermoedelijk ligt in een beschadigde ondergrondse kabel bij Meppel.

"Er is daar wat grondwerk geweest in verband met het plaatsen van een hek. Mogelijk is de storing een direct of indirect gevolg daarvan. We zijn in elk geval naarstig op zoek, want we snappen hoe irritant dit voor de reizigers is.''

Er rijden momenteel snelbussen tussen Zwolle en Meppel en - voor wie Meppel niet als startpunt of eindbestemming heeft - tussen Zwolle en Hoogeveen. "Gezien het drukke tijdstip kan ik me voorstellen dat dit niet voor iedereen de ideale oplossing is'', aldus Baas. De geschatte extra reisduur is zo'n 60 minuten.