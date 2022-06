Bewoners voelen zich veilig in hun stad, maken zich weinig zorgen over hun baan en waarderen de schone lucht, om maar even wat punten te noemen. Reden voor de Volkskrant om naar Zwolle te trekken en te zien wat de stad zo populair maakt.

De conclusie van een onderzoek van RaboResearch: Zwolle scoort van de Nederlandse steden bijzonder hoog op brede welvaart. Dat begrip laat vooral zien hoe bewoners de kwaliteit van leven ervaren. Bijvoorbeeld of inwoners zich in Zwolle veilig voelen, veel sociale contacten hebben en of ze fatsoenlijk van a naar b kunnen fietsen. Het onderzoek, uitgevoerd door de Rabobank, is gebaseerd op meerjarig landelijke enquêteonderzoek.

Uit het onderzoek komt vooral naar voren dat Zwolle hoog scoort op de kwaliteit van leven. Waarmee we vooral tevreden zijn? De veiligheid in de stad. Ook hebben we weinig zorgen over onze baan of het vinden van een nieuwe, groene omgeving. Verder waarderen we de schone lucht en zijn we tevreden over onze behuizing.

De onderzoekers van RaboResearch waarschuwen dat de goede cijfers een uitdaging kunnen zijn om dat voor de toekomst vast te houden. Wanneer een stad fors groeit, zorgt dat bijvoorbeeld vaak voor toenemende criminaliteit en een afname van de luchtkwaliteit, stelt hoogleraar economie Erik Stam in de Volkskrant. Het goede nieuws: "Dit is de tendens, maar het is geen wetmatigheid." Met andere woorden: dit kun je met beleid bijsturen.

Uitdagingen voor Zwolle

De stad kent ook uitdagingen, zoals geregistreerde criminaliteit. Volgens de Volkskrantligt die in Zwolle relatief laag, maar daalt het minder hard dan in sommige andere steden. Andere uitdagingen zijn de sociale problemen in sommige Zwolse wijken, zoals in Holtenbroek. Het punt waarop Zwolle in het onderzoek het slechtst scoort, is de afstand tot cafés voor bewoners. Die afstand is de afgelopen jaren toegenomen.

In het artikel van de Volkskrant lees je hoe burgemeester Peter Snijders samen met cultuurwethouder Monique Schuttenbeld tijdens een fietstocht laat zien waarom Zwolle zo populair is.