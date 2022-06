Op sterven na dood, zo vond de Zwolse dierenambulance zaterdagochtend een otter in de stadsgracht. Het arme beestje dreef midden op de gracht en gaf nauwelijks een teken van leven. Toch weerhield dat de dierenredders er niet van alles uit de kast te trekken.

De otter werd vanaf een boot bij het Maagjesbolwerk gespot. De man die het dier had zien drijven schoot met zijn bootje te hulp. Dankzij zijn vaartuig konden de dierenredders het water op om bij de otter te komen. We hebben hem zo met een schepnet uit het water kunnen scheppen. Zo werd het beestje met vereende krachten naar de kant gehaald.

In de dierenambulance werd het de otter droog gewreven. De otter gaf nauwelijks een teken van leven en had het zwaar met zijn ademhaling. Bij de dierenarts bleek dat het beestje zwaar onderkoeld was geraakt. "Hij was onderkoeld en verzwakt. Dus dan zit er niet heel veel beweging in. Hij bleef ook alleen maar liggen."

Met een beetje goede zorg en warmte zal de otter naar verwachting wel weer aansterken. "Zo zal hij er weer bovenop moeten komen." Het diertje is overgebracht naar het Friese Ureterp en wordt opgevangen door de Wildopvang Noord Nederland. Daar zal het beestje verder verzorgd worden.

Sinds ongeveer een jaartje leeft in de Zwolse stadsgracht een aantal otters. De dieren werden vorig jaar in de lente ontdekt. Tot vreugde én verbazing van verschillende Zwolse binnenstadbewoners. "Ik heb het in de appgroep van de binnenstadbewoners gegooid. We wisten het eigenlijk allemaal niet, maar zijn héél erg enthousiast'', vertelde Bart Dikkeschei, voorzitter van Bewonersvereniging Binnenstad Zwolle destijds dolblij aan deze krant.

De mensen die als eerste doorhadden dat er af en toe otters door de gracht zwemmen, waren de woonbootbewoners op de gracht. Eén bewoner hoorde de dieren bij zijn boot spelen en lichtte Landschap Overijssel in. De organisatie hing daaropvolgend camera's op rondom de woonboot. Een paar dagen later was het bingo: de camera's hadden de spelende otters vastgelegd.