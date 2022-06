Een 21-jarige fietser is zondagnacht ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Zwolle. Het slachtoffer is in 'zeer kritieke' toestand naar het ziekenhuis is gebracht. De jongeman werd op de oversteekplaats die kruist met de Nieuwe Veerallee geraakt door een taxibusje.

Over de toedracht van de aanrijding kan de politie nog niets zeggen. De bestuurder van het busje, een 53-jarige man uit Wijhe, is door de politie ondervraagd. Uit een negatieve blaastest en speekselproef kwam naar voren dat de man niet onder invloed was. De passagiers van het busje zijn gehoord als getuigen van het ongeval. Oversteken De aanrijding gebeurde rond 4.00 uur vannacht. De fietser werd bij het oversteken van de Nieuwe Veerallee geraakt door het taxibusje. In eerste instantie werd als plaats van het ongeval de Willemsvaart genoemd. Dit is een fietsstraat die bij de oversteekplaats parallel loopt aan de Nieuwe Veerallee. Het team Forensisch Opsporing Verkeer heeft op de plek van het ongeval een onderzoek verricht. Hoe het slachtoffer er op dit moment aan toe is, kan de politie niet zeggen. Hij werd in zeer kritieke toestand toestand naar het ziekenhuis gebracht.