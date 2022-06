Museum ANNO houdt de komende vier zondagen tuinsessies met 'heerlijke muziek' van singer-songwriters aangevuld met Zwolse Verhalen. Zondag 12 juni trapt het Zwolse museum Anno internationaal af met de Canadese singer-songwriter Ken Stead.

Stead kan met zijn heldere en tegelijkertijd rauwe stem als geen ander een gevoelsmatig geheel creëren van een zaal gevuld met mensen. 'Zijn stijl laat zich het best omschrijven als akoestische roots/rock, waarbij hij rustige zang afwisselt met energiekere ruwere zang en bijhorend gitaarspel. Alles helder en tot in de laatste noot afgewerkt', staat te lezen in het persbericht.

Eenheid

Al zijn nummers zijn door hemzelf geschreven, met het doel vanuit verschillende gevoelens eenheid te creëren met zijn luisteraars. Het ene nummer heeft meer soul, het andere nummer is meer akoestisch of juist energieke rock.

De tuinsessies bij Anno zijn gratis toegankelijk en starten om 14.00 uur. De tuin van Museum ANNO is te bereiken via de Melkmarkt (hoofdingang museum) of via de tuin aan de Voorstraat.