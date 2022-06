Een stemmetje gaf de bewoner van een pand aan de Schepenenlaan in Zwolle het teken om de boel in de hens te steken. En dat gebeurde. Na een voorarrest van zeven maanden mag de man morgen de celdeur achter zich dichtgooien, bleek vandaag op de strafzaak.

"Ik verlang naar het einde van het zien van de gevangenismuren", zei Johan R. (61) uit Zwolle vandaag tegen de rechters. En hij ziet allesbehalve op tegen opname in een kliniek. Hij weet nog dat hij op de ochtend van 27 oktober vorig jaar dat stemmetje in zijn hoofd hoorde. Hij moest 'het vuurtje doen oplaaien'. Hij stak wasgoed in de brand en alarmeerde in het winkelcentrum in Zwolle-Zuid omstanders. Een deel van zijn inboedel ging in vlammen op.

Psychoses

R. leidt aan psychoses en dat maakt dat hij volgens deskundigen volledig ontoerekeningsvatbaar is. De officier van justitie vroeg dan ook de man te ontslaan van rechtsvervolging. Dat hij de brand gesticht heeft, staat mede door zijn bekentenis volgens haar wel vast.

Op brandstichting in een woning middenin een woonwijk met gevaar voor veel omwonenden "passen flinke straffe, tenzij het feit iemand niet valt aan te rekenen. Dan is zo iemand niet strafbaar." Maar er moet volgens haar wel wat gebeuren. Daarom verzocht ze de rechtbank om een zorgmachtiging af te geven. Dat betekent dat de man in een kliniek behandeld wordt aan zijn stoornis.

Gesloten afdeling

Precies dat is wat vanaf morgen gaat gebeuren. In de kliniek wordt hij eerst opgenomen op de gesloten afdeling. Wat de brandstichting betreft verzocht zijn raadsvrouw om vrijspraak. R. deed wat de stemmen hem opdroegen en hij daardoor handelde hij volgens haar niet vrijwillig.

De uitspraak volgt op 21 juni.