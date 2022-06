Ralph Keuning is per direct gestopt als directeur van Museum de Fundatie in Zwolle en Heino. Volgens de partijen is dit gebeurd 'in goed overleg met de Raad van Toezicht'. Keuning vertrekt bijna vijf maanden nadat bekend werd dat het museum een onafhankelijk onderzoek heeft laten uitvoeren naar zijn gedrag.

Volgens de onderzoeker was er bij De Fundatie sprake van 'uitgemergeld personeel' en 'murw geslagen werknemers' als gevolg van de harde manier van leidinggeven door de museumdirecteur. Personeel had over Keuning geklaagd. Met Rob Zuidema (Zwolse Theaters) werd er in februari een tweede bestuurder aangesteld die zich met personeel en organisatie zou gaan bemoeien.

Keuning zelf wilde - ondanks roep vanuit het personeel om zijn vertrek - niet opstappen nadat hij het museum vijftien jaar had geleid. Onder zijn bewind groeide het museum uit tot een toeristische en culturele trekpleister voor Zwolle en Overijssel.

Loopbaan elders

Keuning vertrekt nu dan toch. De Fundatie meldt in een persstatement dat dit is gebeurd 'in overleg met de Raad van Toezicht van Museum de Fundatie.' 'Daarmee wil hij ruimte maken voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van het museum. Hij heeft besloten zijn loopbaan elders voort te zetten, onder meer als zelfstandig adviseur voor verschillende opdrachtgevers.'

Heeft zijn vertrek te maken met het onderzoek en de klachten over hem? "Het persstatement is erg helder en daar wil ik het graag bij laten", zegt Keuning dinsdagavond laat in een korte telefonische reactie. In het persstatement staat wel dat dat 'de organisatie niet meegroeide met de exponentiële groei van het museum' en er 'te weinig aandacht was voor persoonlijke ontwikkeling en de werksfeer'.

Adviseursrol

Keuning gooit de deur bij De Fundatie overigens niet helemaal achter zich dicht. 'Om een zorgvuldige voortgang en afronding van langlopende projecten voor het museum en de regio te waarborgen, zal Keuning in een externe adviseursrol de directie gaan adviseren en ondersteunen, onder andere bij de planontwikkeling van De Rode Loods (een nieuw museum dat in het stationsgebied van Zwolle moet komen, red.), reeds geplande tentoonstellingen en bij fundraising.'

Totdat een nieuwe directeur/bestuurder is gevonden, wordt Rob Zuidema, nu interim zakelijk directeur, benoemd tot bestuurder. Hij blijft aan als 'kwartiermaker'. 'Om alvast een begin te maken met de noodzakelijke organisatieveranderingen', meldt De Fundatie. Volgens de Raad van Toezicht - onder leiding van Roger van Boxtel - moet de nieuwe bestuurder zich 'in de eerste fase richten op het creëren van een veilige en uitdagende werkomgeving'.