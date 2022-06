Na stakingen in Apeldoorn, Lelystad en Zwartsluis is het morgen de beurt aan buschauffeurs in Zwolle en Dedemsvaart. En dat kan ervoor zorgen dat reizigers bij de halte ineens heel lang moeten wachten.

Een twaalfdaagse stakingsestafette van FNV Streekvervoer trekt door het land. Volgens RRReis is het pas kort van tevoren duidelijk welke ritten vervallen. Ook in Almelo en Oldenzaal wordt gestaakt. In de hele regio IJssel-Vecht is het mogelijk dat bepaalde bussen plotseling niet rijden. Het advies is daarom om ander vervoer te zoeken. De buurtbussen, Twentsflex (in Rijssen-Holten) en het vervoer waarvoor een reservering nodig is, rijdt morgen wel. Onbeschofte werkgevers Sinds 31 mei leggen streekbusbestuurders dagelijks op verschillende plekken hun werk neer. Het doel is om een betere cao af te dwingen. Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer: "Hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden moeten meer jongeren op de bus krijgen en op die manier zorgen voor een lagere werkdruk. De chauffeurs gaan door tot ze dat voor elkaar hebben." De vakbond en diens leden zijn van mening dat de werkgevers van de buschauffeurs zich 'ronduit onbeschoft' opstellen. In het streekvervoer werken in totaal zo'n 13.000 mensen. CNV Vakmensen doet niet mee met de stakingsacties. Die bond legde het eindbod van de werkgevers in februari neutraal voor aan de leden. Die hebben het volgens de bond met een tweederdemeerderheid geaccepteerd. Zwolle Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Zwolle