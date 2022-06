Peperdure auto's die met een bloedgang over de A28 scheurden. De politie plukte zondag bij Meppel zeven snelheidsduivels van de weg. Met snelheden van soms wel 190 kilometer per uur jakkerden zij over de honderdweg. De zeven bestuurders mochten ook allemaal hun rijbewijs inleveren.

Toen de agenten een groepje van vier sportwagenbestuurders naar de kant haalden, kwamen ze tot een opmerkelijke conclusie. Drie van de vier snelheidsduivels waren familie van elkaar. Met een gemiddelde snelheid van 171 kilometer per uur gingen ze alle vier op de bon.

Ook drie andere automobilisten, die met snelheden van tussen de 160 en 170 kilometer per uur over de weg scheurden, mochten hun rijbewijzen afstaan. Zij kunnen eveneens binnenkort een gepeperde rekening verwachten. De zeven snelheidsduivels hadden één ding met elkaar gemeen. Ze waren onderweg naar een auto-evenement in Assen.

Eén bestuurder, drie boetes

Ook een 23-jarige jongeman sprong bij de politieagenten in het oog. Hij was niet onderweg naar Assen, maar schuwde het stevig intrappen van het gaspedaal ook zeker niet. Hij vloog met 160 kilometer per uur over de A28 bij Zwolle. Alsof dat nog niet genoeg was negeerde hij drie rode kruizen bij het inhalen, gaf hij geen richting aan én droeg hij geen gordel.

De misdragingen kwamen hem op drie boetes te staan. Zijn rijbewijs is ingenomen en hij mag binnenkort op bezoek bij het CBR voor een opfriscursus.