Stichting MYzwolle - bekend van de landmark #OPGEZWOLLE - houdt een hulpactie voor Oekraïne. De organisatie brengt twee bussen naar het land, zodat ze daar ingezet kunnen worden voor noodtransporten. De bussen zijn gesponsord door Qbuzz.

Eerder stuurde MYzwolle al meerdere bestelbussen met humanitaire hulp naar Oekraïne. Woensdag is door studenten van het Cibap een begin gemaakt om de bussen een boodschap mee te gegeven. De woorden GELOOF, HOOP en LIEFDE prijken op de zijkanten. Ook is een QR-code op de bussen aangebracht die kan worden gescand voor donaties.

"Het begon met een simpele vraag om één bus", vertelt Arjan Biel, een van de drijvende krachten achter stichting MYzwolle. "Dat je er dan twee krijgt, is stilmakend en maakt je dankbaar." MYzwolle is al sinds het begin van de oorlog actief voor Oekraïne en staat in nauw contact met Maya, een vrouw in Chernivtsy die ervoor zorgt dat alle hulpgoederen op de juiste plek terechtkomen en vluchtelingen geëvacueerd worden. Via een videoverbinding sprak zij woensdagochtend de studenten toe, die daarvan '100 procent onder de indruk' waren. "Onze bussen zijn dus meer dan welkom voor transport en evacuatie."

Medicijnen en voedsel

Begin juli gaan de bussen met een lading aan onder meer autobanden, voedsel, medicijnen, medische apparatuur en luiers richting Oekraïne. Meer donaties en goederen zijn welkom. MYzwolle is op zoek naar meer bussen en een touringcar om de transporten te kunnen voortzetten. De wens is om elke twee weken een transport voor mensen en goederen te kunnen uitvoeren. Meer informatie via de website.