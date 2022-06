Een leidinggevende bij de politie Oost-Nederland is ontslagen vanwege een relatie met een 'kwetsbare medewerkster voor wie hij verantwoordelijk was'. Dat blijkt uit een intern onderzoek na signalen over ongewenst gedrag.

De politie startte het onderzoek in juni 2021. De leidinggevende om wie het ging, werd toen buiten functie gesteld. Uit onderzoek bleek dat er sprake was van een relatie met een collega.

"Hij is verantwoordelijk voor een vertrouwde werkomgeving. Het gedrag dat we hebben geconstateerd doet daar op grove wijze afbreuk aan", stelt Michel de Roos van de Eenheidsleiding in Oost-Nederland.

Ook wordt de leidinggevende verweten dat hij niet transparant is geweest over wat er speelde terwijl de politie dit juist van leidinggevenden verwacht. Volgens De Roos mogen medewerkers bij de politie erop rekenen dat ze er alles aan doen om te zorgen dat ze hun werk in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen uitvoeren. "Tegelijk is het belangrijk dat gedrag dat over de grens gaat consequenties heeft."