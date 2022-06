Verkeer dat van en naar Zwolle wilde, moest woensdagochtend rekening houden met veel extra reistijd. Een ongeluk op de A28 veroorzaakte forse vertraging rondom de stad.

Het ging rond 7.45 uur mis. Bij het ongeluk zijn een vrachtwagen en ogenschijnlijk meerdere auto's betrokken. De weg lag bezaaid met brokstukken. Wat de aanleiding van het ongeval was, is niet bekend.

Het bergen van de trailer is nog een lastige klus, stelt Rijkswaterstaat. De lading stalen rollen is verschoven en is door het kopschot heengegaan.

Na het incident werden drie rijstroken urenlang afgesloten tussen 't Harde en Zwolle-Zuid. Die zijn rond 10.15 uur weer vrijgegeven. Alleen de afrit bij Zwolle-Zuid zat nog langer dicht vanwege werkzaamheden. Om 12.20 uur was de berging afgerond en ging de afrit weer open.

Rond Zwolle ontstonden door het ongeval meer files . Op de A50 tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek liep de vertraging op tot dik een uur. Die file is sinds 10.30 uur verdwenen.

Ook vanaf de andere kant, op de N50 tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek, stond het lange tijd vast. Ook daar is de file inmiddels opgelost.