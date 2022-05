Een 29-jarige man uit Zwolle is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 51-jarige man uit Epe. Het slachtoffer werd gistermiddag in een woning aan de Pandersakker in Epe aangetroffen.

De Zwollenaar werd kort na de vondst van het stoffelijk overschot aangehouden door de politie. Het 51-jarige slachtoffer is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Daar doet de politie onderzoek naar. De huurwoning is nog altijd afgezet voor onderzoek van de forensische opsporing. Zo staan er buiten bekertjes op hun kop om bloedsporen veilig te stellen. Ook wordt er buurtonderzoek gedaan en roept de politie getuigen op zich te melden.