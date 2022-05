Eikenprocessierupsen worden in Zwolle tot eind augustus weer actief verwijderd. Bestrijdingsploegen zuigen met een speciale stofzuiger de rupsen, inclusief nest op, waarna ze worden vernietigd. Met deze aanpak willen de gemeente Zwolle en ROVA de overlast door jeukende brandharen bij Zwollenaren en bezoekers aan de stad voorkomen.

De bestrijdingsploegen gaan de komende maanden regelmatig langs op drukbezochte plekken, zoals speelplekken, kinderdagverblijven, scholen, zwembaden, recreatieplassen of drukke fiets- en wandelroutes. Bomen op andere plekken worden alleen behandeld op basis van overlastmeldingen van bewoners.

Zwolle bestrijdt de eikenprocessierups zoveel mogelijk op een natuurlijke manier. Op basis van de overlast van vorig jaar hebben de gemeente en ROVA besloten om dit jaar slechts 1 procent van de eiken te bespuiten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een biologisch bestrijdingsmiddel met zogenoemde nematoden, kleine aaltjes die de rupsen binnendringen waardoor ze sterven.

Ook is ingezet op het helpen van de natuurlijke vijanden van de rups, zoals de koolmees, die de rups erg lekker vindt. Daarom zijn nestkastjes in de buurt van eiken geplaatst. Daarnaast wordt in bloemrijke bermen niet gemaaid, zodat het gebied onder de bomen aantrekkelijk blijft voor insecten als de sluipwesp, ook een natuurlijke vijand.

"Alle rupsen die toch nog overblijven na deze aanpak worden door gespecialiseerde medewerkers met een speciale stofzuiger verwijderd. Zo zorgen we dat bewoners en bezoekers van Zwolle zo min mogelijk last van de rups gaan ervaren", zegt Jan Gerrit Dekker, projectleider bestrijding eikenprocessierups bij ROVA.