De zwaar beschonken automobilist die zaterdagmiddag door de politie in Zwolle van de weg is gehaald, werd zondag opnieuw gepakt. Voor precies hetzelfde vergrijp. Dit keer kon de politie steviger ingrijpen.

Nog geen 24 uur nadat de man op de zaterdag werd aangehouden, ging hij opnieuw helemaal in de fout. Weer had de man veel te diep in het glaasje gekeken.

De politie had de automobilist zaterdagmiddag rond 12.00 uur ook al van de weg geplukt. Bij controle bleek de man zwaar onder invloed van alcohol te zijn. Hij blies 9 keer de limiet, liet de politie weten. En dat was niet voor het eerst. Daarom was zijn rijbewijs afgepakt.

Waarom de agenten niet zaterdag al de auto hadden afgepakt dan? Dat kon juridisch gewoon niet, leggen ze nu uit. De wet stelt daar grenzen aan. Maar aangezien de dronkenlap die grenzen nu wel had overschreden, kon de politie doorpakken: auto in beslag genomen.

De politie reageert gevat op de zaak. 'Een ezel stoot zich in het gemeen, niet tweemaal aan dezelfde steen'. Die uitdrukking is duidelijk niet besteed aan de 'hardleerse alcomobilist'