Negen keer de toegestane hoeveelheid alcohol. Agenten van het Politie Team Verkeer Oost-Nederland stonden zaterdagmiddag even te kijken toen zij een dronken automobilist aantroffen in Zwolle op de A28.

Het rijbewijs van de man was niet alleen al geschorst, maar hij werd ook nog eens opnieuw aangehouden met teveel alcohol in zijn bloed. En dat om 12.00 uur 's middags.

De agenten kwamen de bestuurder op het spoor door een melding van een verkeerscamera op het nummerbord van de auto. De automobilist bleek een beginnend bestuurder te zijn. De uitslag van zijn ademanalyse was 725 ug\l. Het rijbewijs van de man kon niet meer ingevorderd worden, want dit was eerder al ingenomen bij een andere controle en was al bij het Openbaar MInisterie.

Niet alleen de officier van justitie gaat zich hierover buigen maar ook het CBR zal vermoedelijk maatregelen nemen. Opnieuw heeft de automobilist een proces-verbaal gekregen.