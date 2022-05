Restaurantketen Sushi Roku uit Zwolle is failliet. De keten werd mede opgericht door PEC Zwolle-verdediger Sai van Wermeskerken. Vorig jaar raakten hij en zijn compagnon in opspraak, omdat schuldeisers en medewerkers niet werden betaald. De voetballer stapte eind 2021 uit de zaak.

Het faillissement is dinsdag uitgesproken door de rechtbank in Lelystad. Het is nog onduidelijk of eigenaar Shinya Nabae zelf of een schuldeiser het bankroet heeft aangevraagd. Curator Kim Meekes laat via een kantoorgenoot weten dat het nog te vroeg is om een toelichting op de zaak te geven.

Sushi Roku werd twee jaar geleden opgericht door Nabae en Van Wermeskerken. Ze openden een keuken en kantoor op Urk en een vestiging in Leek. Vorig jaar opende de Zwolse vestiging van de Japanse eetwinkel. Door de betrokkenheid van de eredivisievoetballer trok de sushizaak aanvankelijk veel aandacht en klandizie.

Schulden

Afgelopen najaar stonden de zaken er anders voor. Investeerders van het eerste uur bleken nog tienduizenden euro van de twee Nederlandse Japanners tegoed te hebben. Ook personeelsleden in de Zwolse vestiging kregen maandenlang hun salaris niet overgemaakt.

Rechtszaken werden ternauwernood voorkomen, doordat de twee eigenaren alsnog over de brug kwamen met achterstallige loonbetalingen. Duidelijk is dat niet alle schuldeisers werden betaald; of dit inmiddels wel is gebeurd, blijft de vraag.

Nabae was de afgelopen dagen niet bereikbaar voor een toelichting op het faillissement. Sai van Wermeskerken laat via WhatsApp weten dat hij eind vorig jaar uit de zaak is gestapt. Dit wordt bevestigd door gegevens in de Kamer van Koophandel; de PEC-speler trok zich Oudejaarsdag terug uit Sushi Roku Holdings.

De Zwolse vestiging werd in november al verlaten. Het pand aan de Thomas a Kempisstraat heeft inmiddels een nieuwe huurder.