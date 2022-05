Jan Mark Oosterhuis is woensdagavond uitgeroepen tot Havenondernemer van het Jaar 2021. De ondernemer die leiding geeft aan Op- en Overslag Meppel is de opvolger van Peter Korpershoek. De bekendmaking vond plaats tijdens het jaarlijkse Havendiner Regio Zwolle.

Het jaarlijks terugkerende evenement wordt georganiseerd door Port of Zwolle in samenwerking met Regio Zwolle United, de maatschappelijke tak van PEC Zwolle. Met dit havendiner halen beide organisaties de banden aan tussen het logistieke bedrijfsleven, de havenbedrijven, onderwijsinstellingen en overheden.

Jan Mark Oosterhuis kreeg de award uitgereikt door Annet Koster, directeur Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam. Oosterhuis is mede-eigenaar van Op- en Overslag Meppel bv dat is gevestigd aan de Sethehaven in Meppel. Het bedrijf is vooral gespecialiseerd in op- en overslag van verschillende wegenbouwproducten en diverse afvalstoffen.

'Ondernemende familieman'

Op- en Overslag Meppel bv is sinds 2017 onderdeel van het familiebedrijf Oosterhuis bv: een aannemersbedrijf in grond, weg en waterbouw, gevestigd in Nijeveen. Oosterhuis is volgens de jury 'een ondernemende familieman met het hart op de juiste plaats. Hij is recht door zee, toegewijd aan zijn bedrijf en hij verliest daarbij een duurzame toekomst niet uit het oog. Hij heeft zich in de afgelopen jaren op verschillende vlakken ingezet voor Port of Zwolle, de regio en daarbuiten.'

Oosterhuis was onder meer actief met het onder de aandacht brengen van het belang van de verdieping van het Meppelerdiep voor Meppel en de regio. Wanneer dit water met 1,5 meter wordt uitgegraven, kunnen zwaarder beladen schepen de haven van Meppel weer bereiken. Port of Zwolle wordt daarmee aantrekkelijker voor binnenvaart en 'shortsea' en daar kunnen bedrijven in de regio van profiteren.

Port of Zwolle is het samenwerkingsverband tussen de havens van Zwolle, Meppel en Kampen en daarmee 'de logistieke toegangspoort voor Regio Zwolle'.