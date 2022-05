Op verschillende plekken aan de Ceintuurbaan in Zwolle wordt de komende weken gewerkt. Vanaf maandag levert dat twee weken lang wegafsluitingen en andere verkeershinder op.

In de week van 30 mei tot en met 3 juni wordt er geasfalteerd op de Ceintuurbaan, op het gedeelte tussen de Oldeneelallee en voorbij de kruising met de Boerendanserdijk. Hierdoor is de Ceintuurbaan op deze gedeelten tussen 19.00 en 6.00 uur afgesloten in de rijrichting van de N35 naar de A28. Ook is een aantal kruisingen afgesloten in deze rijrichting. De kruisingen Dr. Van Heesweg - Tesselsschadestraat en Kuyerhuislaan - Wipstrikkerallee blijven open. Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingsroutes.

In de week van 7 tot en met naar verwachting 10 juni worden er kabels hersteld op de Ceintuurbaan, ter hoogte van de A28. Hierdoor zijn de verkeerslichten uitgeschakeld, en begeleiden verkeersregelaars het verkeer overdag en eventueel tot uiterlijk 22.00 uur. Daarnaast is een rijstrook afgesloten en geldt er een snelheidsbeperking. Doorgang blijft mogelijk, maar er zal enige hinder ontstaan. Verkeer wordt verzocht hier zo veel mogelijk op in te spelen.