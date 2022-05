Stenen eruit, deelplanten erin. Met dat motto is Stichting Straatboer uit Zwolle samen met Woningstichting SWZ een pilot gestart in de Pierik. Buurtbewoners kregen een uitnodiging om hun tuin groener te maken, door stenen te vervangen voor een groene border in de voortuin.

Yvonne van Langen, sociaal beheerder bij SWZ moedigt bewoners aan om mee te doen. "Het project draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk. Groen in de tuin helpt bij het beter afvoeren van water en geeft verkoeling in de zomer. Daarnaast is het mooi dat planten een tweede kans krijgen."

Bijzonder aan dit project is dat andere bewoners uit de wijk, bedrijven en organisaties planten hebben gedoneerd. Iedereen die stekjes of planten over heeft kan deze inleveren bij de Straatboer. Daarmee vergroenen zij op een 'sociale en circulaire manier'.

Eerste zetje

"Het lijkt een kleine aanpassing, maar het maakt een groot verschil", vertelt Christiaan Kuipers, oprichter van Stichting Straatboer, over dit project. "Bewoners reageren enthousiast. Wij geven het eerste zetje, vervolgens gaan zij zelf verder aan de slag in hun tuin."

De eerste tien tuinen zijn inmiddels klaar en de initiatiefnemers hopen daarmee ook anderen te inspireren. SWZ en Stichting Straatboer evalueren de pilot na de zomer om het vergroenen mogelijk een vervolg te geven. Meer informatie op de website.