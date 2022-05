Ben je een student, weet je alles over het studentenleven in Zwolle? En denk je genoeg kennis te hebben over financiën van studenten? Dan kun je aankomende maandag (30 mei) deelnemen aan een pubquiz in Het Vliegende Paard in Zwolle.

De quiz wordt gehouden door de redactie van StudentinZwolle.nl, een samenwerking tussen hogeschool Windesheim en de Stentor. Het belooft een gezellige avond te worden vol muziek, bitterballen, drankjes en interessante sprekers. Wekenlang hebben de redacteuren van StudentinZwolle.nl zich ondergedompeld in de financiën van studenten in Zwolle. Van persoonlijke verhalen, tot aankopen en dilemma's. "Er is van alles voorbijgekomen en hier gaan we het maandag 30 mei nog eens met studenten over hebben", vertellen de organisatoren. Deelname is gratis. De winnaars worden beloond met een mooie prijs. "Geloof ons, daar wil je bij zijn." De deuren gaan om 19.00 uur open. "Zorg dat je er op tijd bent zodat je nog een drankje kan drinken voordat de quiz begint! Meld je aan met een groep vrienden, studenten, huisgenoten of je favoriete kroegmaatjes door een mail te sturen naar britneysieben@gmail.com."