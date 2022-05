Vervoerder Qbuzz is het niet eens met de gang van zaken rondom de gunning van het busvervoer in de de regio IJssel-Vecht en tekent daarom bezwaar aan. Volgens een woordvoerder van de provincie Overijssel is nog niet te zeggen wat voor gevolgen dit heeft. Juristen bekijken het bezwaar van Qbuzz op dit moment. Met de concessie is ruim 1 miljard euro gemoeid.

Op 12 april maakten de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland bekend dat het busvervoer in de regio IJssel-Vecht voor dertien jaar aan vervoerder EBS was gegund. Het gebied beslaat grofweg een deel van de Veluwe en Midden-Overijssel. Later komen daar ook de regio IJsselmond en Lelystad bij. Met het bezwaar van Qbuzz lijken de problemen rondom het streekvervoer in IJssel-Vecht een nieuw hoofdstuk in te gaan. De huidige vervoerder Keolis, die op 22 december het stokje overdraagt aan EBS, kampt met grote technische problemen van de busvloot. Na de invoering van de grootste elektrische vloot van Nederland vielen bussen geregeld stil, klaagden chauffeurs over een slechte stuurinrichting en reizigers over slechte verwarming. De elektrische probleembussen blijven in gebruik: in de voorwaarden van de concessie staat dat een nieuwe vervoerder de elektrische vloot moet overnemen. Volgens een woordvoerder van de provincie Overijssel gaan de voorbereidingen om op 22 december met vervoerder EBS te gaan rijden gewoon door, ondanks het juridisch bezwaar van Qbuzz.