John Stegeman (45), voormalig trainer van Go Ahead Eagles en PEC Zwolle, heeft een nieuwe baan gevonden. De Epenaar wordt bij Royal Antwerp FC één van de assistenten van hoofdcoach Mark van Bommel, zo melden Belgische media.

Nadat Stegeman begin vorig jaar bij PEC op non-actief werd gezet, na de 2-3 nederlaag tegen FC Emmen, waardoor de Zwollenaren nog verder in de problemen kwamen, koos hij bewust voor de luwte. Zo trok Stegeman na zijn vertrek bij PEC naar Saoedi-Arabië, waar hij verschillende jeugdteams trainde.

Vanaf komend seizoen zoekt Stegeman het dus dichter bij huis. In Antwerpen is hij niet de enige rechterhand van Van Bommel. De club, waar Marc Overmars (ook uit Epe) sinds een paar maanden sportief directeur is, heeft ook Zwollenaar Andries Ulderink en Jürgen Dirkx binnengehaald als assistent.

Stegeman was eerder ook hoofdtrainer van Heracles Almelo.