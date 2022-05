In Dieze-Oost stond vorig jaar de eerste editie van Festival Zwetsen & Kletsen op het programma. Het tweedaagse festival in de Zwolse wijk krijgt dit jaar een vervolg. In september keert Zwetsen & Kletsen namelijk terug in Park de Hogenkamp.

Culturele activiteiten voor jong en oud, live optredens van doorbrekende bands en singer-songwriters en diverse foodtrucks. Dat waren vorig jaar de ingrediënten van Festival Zwetsen & Kletsen. De eerste editie leidde tot positieve reacties van buurtbewoners in Dieze-Oost. "Veel inwoners gaven aan dat er maar weinig te doen is in de wijk en uit het periodieke buurt-voor-buurt onderzoek dat Gemeente Zwolle uitvoert, blijkt dat de wijk wel een sociale duw in de rug kan gebruiken'', aldus Frank Groenewegen, voorzitter van de organiserende Stichting Wildebras. De Stichting Wildebras heeft daarom besloten om in het weekend van 16, 17 en 18 september een tweede editie van Zwetsen & Kletsen te organiseren. Het festival wordt daarbij uitgebreid van twee naar drie dagen. Kaarten voor Zwetsen & Kletsen zijn vanaf 1 juni te verkrijgen via www.zwetsenenkletsen.nl.