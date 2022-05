De Kamerleden van de ChristenUnie moeten strenger controleren of kabinetsleden integer handelen. In het uiterste geval moet de fractie niet schuwen moties van wantrouwen of afkeuring te steunen tegen bewindspersonen die bijdragen aan een 'onbetrouwbare bestuurscultuur'.

Een motie van deze strekking is zaterdag met een grote meerderheid (72 procent) aangenomen op het ChristenUnie-congres in Zwolle. De indieners menen dat de Kamerleden zich duidelijker moeten uitspreken.

In de toelichting werden recente kwesties met premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge als voorbeeld gesteld. "We mogen wel duidelijker zijn over het afkeuren van problematisch gedrag", zei Antonie Fountain, een van de initiatiefnemers van de motie. "Anders wordt het voor bewindspersonen: het maakt niet uit wat we doen, we worden toch wel gesteund."

In de motie wordt gesteld dat de ChristenUnie medeverantwoordelijk is voor de instandhouding van de 'onbetrouwbare bestuurscultuur' als de partij niet bereid is 'consequenties te verbinden aan daden en woorden van gezagsdragers'.

Hoewel de motie gericht was aan de Kamerfractie, reageerde voorzitter Ankie van Tatenhove namens het partijbestuur, dat de motie neutraal had voorgelegd aan het congres. Zij ziet de motie vooral als steun in de rug voor de Tweede Kamerfractie. Dat er sprake zou moeten zijn van een 'koerswijziging', zoals Fountain betoogde, noemde zij 'een groot woord'. "We gaan niet mee naar een afrekencultuur, dat past niet bij de ChristenUnie", aldus Van Tatenhove.

Schouten: weg van cultuur van wantrouwen

In een aansluitend interview met de bewindslieden van de ChristenUnie bleek dat de strekking van de motie vicepremier Carola Schouten niet was ontgaan. "Ik heb gezien dat wij sneller moties van wantrouwen over ons heen gaan krijgen", zei ze.

Tegelijkertijd zei Schouten het als een opdracht te zien dat er een omslag komt van wantrouwen naar vertrouwen. "Dat betekent ook dat we in debatten moeten wegkomen van een cultuur van wantrouwen naar elkaar. Als we daarin blijven hangen, kunnen wij ons werk doen tot we een ons wegen, maar dan wordt deze samenleving niet dichter bij elkaar gebracht."

Woestijntocht

Partijleider Gert-Jan Segers zei in zijn toespraak dat de politiek een 'ellendig jaar' achter de rug heeft dat hij zelf heeft ervaren als een 'woestijntocht'. Hij ziet in Den Haag onvermogen om met elkaar samen te werken en een politiek die veel met zichzelf bezig is.

Daarbij haalde hij uit naar oppositiepartijen. "Het is een parodie op politiek als oppositiepartijen bij voorbaat zeggen: het is niks." Tegelijkertijd gaf hij ook het kabinet een veeg uit de pan. Dat moet de Kamer niet als 'lastige mensen' beschouwen en debatten als een 'onderbreking van belangrijke zaken' zien.

Volgens Segers is de politiek 'in een destructief rollenspel belandt dat ons naar beneden trekt'. "Ik snak naar samenwerking, het redelijke overleg. Daar is dit land groot mee geworden. Ik wil dat we niet druk zijn met onszelf, maar doen waartoe we geroepen zijn."