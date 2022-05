Zwolle: het is een van de snelst groeiende steden in Nederland, waar alle knelpunten op de woningmarkt samen komen. En dat maakt de Hanzestad de perfecte achtergrond van een nieuw onderzoeksprogramma over de problemen op de koophuismarkt.

Van woekerprijzen tot onvoldoende doorstroming en van gruwelijk dure grond tot oneindig overbieden: het is voor starters steeds lastiger om een eigen paleisje te bemachtigen.

Dat geldt al helemaal in Zwolle, waar de krapte enorm is en vorig jaar soms maar zestig woningen te koop stonden. Voor de duidelijkheid: bij een gezond evenwicht tussen vraag en aanbod moeten dat er ongeveer tien keer zoveel zijn. Verschillende gemeenten proberen al langere tijd om starters te beschermen, al wil dat in Zwolle nog niet goed lukken. Zo had de zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen onvoldoende effect, waardoor de gemeente overweegt om starters korting te geven op een koophuis.

Toegankelijke woningmarkt

Van een vrije markt met gelijke kansen is dus geen sprake, stelt een drietal jonge Zwolse onderzoeksjournalisten. Zeker niet voor starters. In het nieuwe tv-programma Manifest Stenenkoorts bestuderen zij wat er moet veranderen om de woningmarkt weer toegankelijk te maken. Het trio, bestaande uit Elisabeth van Kleef, Roy Zwier en Manne Havinga, vertegenwoordigt generatiegenoten en volgt een aantal verhalen in Zwolle.

De bevindingen van de journalisten worden door Patrick Lodiers voorgelegd aan deskundigen van onder andere Bouwend Nederland en Vereniging Eigenhuis. Hoe kijken zij naar de problemen op de woningmarkt? En zijn er geen oplossingen voorhanden als we even over de grens kijken?

Ook Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wordt het vuur aan de schenen gelegd.

Het vierluik Manifest Stenenkoorts is van 6 tot en met 9 juni om 22.20 uur te zien op NPO2 (BNNVARA).