ProRail gaat enkele tientallen miljoenen euro's investeren in het verbeteren van de spoorlijn Enschede-Zwolle, die door Blauwnet wordt uitgevoerd. Hiervoor zijn (ingrijpende) werkzaamheden gepland bij de stations in Nijverdal, Wierden, Heino, Raalte en Zwolle.

Het gaat om een totale investering van 31 miljoen euro, waarvan de provincie Overijssel 14,2 miljoen euro voor haar rekening neemt. De rest wordt betaald door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Aanpassingen aan de spoorlijn en stations moeten zorgen voor een kortere reistijd en dat de treinen op dit traject beter op tijd rijden.

Uit recent onderzoek is gebleken dat intercity's op diverse plekken op de spoorlijn flink moeten afremmen om de veiligheid van de passagiers niet in het geding te brengen. Aanpassingen aan het spoor en de beveiliging moeten die knelpunten oplossen en ervoor zorgen dat de treinen meer op snelheid kunnen blijven rijden. Om dat voor elkaar te krijgen worden seinen bij Zwolle verplaatst en de wissels bij Wierden vernieuwd. Het station in Nijverdal krijgt een nieuw aankondigingsbord.

De meest ingrijpende veranderingen worden uitgevoerd in Raalte en Heino, waar zowel de stations als de directe omgeving worden aangepakt. Raalte krijgt twee extra zijperrons en bovendien nieuw meubilair. In Heino wordt het smalle eilandperron vervangen door twee nieuwe zijperrons en bovendien wordt hier een geheel nieuw P+R parkeerterrein aangelegd. Beide stations kunnen hierdoor veel meer passagiers verwerken en in Heino wordt het mogelijk om sneller langs het station te rijden.