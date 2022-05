Studenten van de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw aan het Deltion College in Zwolle hebben de derde plaats behaald in de Hibertad Challenge 2022. De finale van de 'challenge voor circulair en ecologisch bouwen' vond deze week plaats in Perron038.

Aan de wedstrijd van Stichting Hibertad - een kenniscentrum over duurzaamheid dat gevestigd is in Hardenberg - doen jaarlijks zo'n tien ROC's uit heel Nederland mee. De opdracht voor dit jaar bestond uit het ontwerpen van een energieneutrale tussenwoning met zoveel mogelijk losmaakbare ecologische materialen en met zo min mogelijk installaties. Studenten van het Technova College uit Ede deden dat het beste, zij mogen zich winnaar van de Hibertad Challenge 2022 noemen. MBO Rijnland uit Gouda en het Zwolse Deltion College legden het 'in een nek-aan-nek-race' nipt af. Zij legden beslag op de tweede en derde plaats. Het team van Deltion scoorde goed met een losmaakbare constructie van hout en hennepvezel-isolatie en een zonne-schoorsteen voor passieve ventilatie. Circulair bouwen De challenge is bedoeld om de kennis over en het enthousiasme voor circulair bouwen onder studenten te stimuleren. Deze vorm van bouwen speelt een belangrijke rol bij de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen én de aanpak van het woningtekort. Eén van de belangrijkste aspecten van circulair bouwen is de losmaakbaarheid. De studenten dienden dus goed na te denken over de vraag hoe materialen na de sloop van de woning, over tientallen jaren, weer opnieuw gebruikt kunnen worden.